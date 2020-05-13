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Gündem

Bakan Koca'dan açıklama: Saat 11-15 arası...

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca "Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:00:00 - 2020-05-13 10:17:24
Bakan Koca'dan açıklama: Saat 11-15 arası...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Koca "Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız" dedi.

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