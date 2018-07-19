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Bakan Koca zam müjdesini verdi! Sağlık personeline 'döner sermaye' düzenlemesi

Sağlık Bakanı Koca, tüm sağlık çalışanlarının döner sermaye katkı paylarının tavanlarında yükselmeye gidileceğini açıkladı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:48
Bakan Koca zam müjdesini verdi! Sağlık personeline 'döner sermaye' düzenlemesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan doktorlara zam müjdesi geldi. Koca, Twitter’dan, 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda yer alacak düzenlemelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Buna göre, sağlık turizmi potansiyelini harekete geçirmek için üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve özel sektörün iş birliği yapması ve koordineli çalışması sağlanacak. Özellikli tıbbi hizmetler (kanser cerrahisi, organ nakli vb) veren, başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının döner sermaye katkı paylarının tavanlarında yükselmeye gidilecek. Sağlık turizmi alanında hizmet veren ve artı değer üreten sağlık personelinin döner sermaye tavanı artırılacak, doktorlara tavan sınırlaması olmaksızın gelir elde etme imkanı tanınacak.

60 GÜNLÜK HİZMET ZAMMI

Tüm sağlık personellerine (hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist vb) yılda 60 gün, yani her yıl 2 ay fiili hizmet zammı verilecek. Pratisyen hekim emeklilerine takriben bin 500, uzman hekim emeklilerine 2 bin lira ücret artışı sağlanacak. Uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye’de sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, hastaların Türkiye’ye gelmesi için engeller varsa bunları aşmak ve diğer sorunlarla ilgilenmek için uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi kurulacak.

(Yeni Şafak)

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 09:48
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