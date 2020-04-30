Bakan Koca vefat ve vaka sayısını açıkladı! İşte 30 Nisan koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son ölüm ve vaka sayısını açıkladı.Türkiye'de bugün koronavirüsten 93 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 4 bin 846 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 48 bin 886 oldu.

'Test sayısı 1 milyonu geçti'

Bakan Koca sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım" ifadelerine yer verdi.

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