Bakan Koca ve Yıldırım, şehir hastanesi inşaatını inceledi

İZMİR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki inşaatı devam eden şehir hastanesinin kenti "sağlık üssü" yapabilecek şekilde konumlandırıldığını belirterek, "Özellikle sağlık turizminde de İzmir bundan böyle bir şehir hastanesiyle daha ciddi bir pay alabilir noktaya gelecek." dedi.

Fahrettin Koca ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Fahrettin Koca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzmir'de yapımı süren Bayraklı Şehir Hastanesini yerinde görmek, eksiklerini belirleyip süreci takip etmek için Binali Yıldırım ile düzenlenen bilgilendime toplantısına katıldıklarını belirtti.

İzmir'in ticareti, üniversiteleri ve sanayisiyle önemli bir metropol kenti olduğunu dile getiren Koca, "Şehir hastanemiz toplam 630 bin kapalı alanı olan, 2 bin 60 yatak kapasiteli, özellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi 300 yataklı olarak ayrıca ilave olduğu, yüksek güvenlikli adli psikiyatrik hastane dediğimiz yine 100 yataklı hastanesi olan, İzmir'i sağlık üssü yapabilecek bir şehir hastanesi olarak konumlandı. Özellikle sağlık turizminde de İzmir bundan böyle bir şehir hastanesiyle daha ciddi bir pay alabilir noktaya gelecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastanelerinden 10'uncusunu Bursa'da açtıklarını hatırlatan Koca, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatının planlandığı gibi devam ettiğini belirterek, "Biz şehir hastanelerimizi bütün disiplinleriyle son noktada sağlık hizmeti veren, hastanın artık başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilmediği hastaneler olarak planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koca, inşaatın 31 Mayıs 2020'de bitirilmesinin planlandığını, bu planlamaya uygun inşaat çalışmalarının sorunsuz şekilde ilerlediğini anlattı. Karayolları Genel Müdürlüğünün de ulaşımla ilgili ihaleyi gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan Koca, "Bu noktada ulaşım sorunlarının da çözüme kavuşturulduğunu görmüş olduk." dedi.

Koca, hastane inşaatının tamamlanma tarihine göre bir açılışın tarihi belirleneceğini kaydetti.

Bir basın mensubunun, "Şehir hastanesi tamamlanınca İzmir'deki diğer hastaneler kapatılıp buraya mı taşınacak?" sorusu üzerine ise Koca, "Genel olarak söylüyorum, taşıdığımız eski yapıları yine sağlık ve eğitim amaçlı daha çok ikinci basamak, yeri geldiğinde ihtiyaca göre bahar projesi de dediğimiz, bağımlılıkla ilgili rehabilitasyon merkezi hastaneleri dahil olmak üzere planlamayı yapıyoruz. İzmir için de bu hastanelerin kapatılmayacağı, yine eğitim ve sağlık amaçlı devam edeceğini söylemek istiyoruz." şeklinde konuştu.

- "İzmir'e 5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık"

Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da İzmir'in bir dünya şehri olduğunu, yapılacak şehir hastanesiyle kente verilen sağlık hizmetlerinin de çok farklı yerlere geleceğini vurguladı.

İnşaat alanına gelince 2014 yılını hatırladığını dile getiren Yıldırım, "O gün dolaşa dolaşa sonunda çevre yolunun üzerinde bu bölgeye karar vermiştik. Şimdi burada güzel eserin yükseldiğini gördükçe verdiğimiz kararın ne kadar isabetli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. İzmir'de biz '35 İzmir, 35 Proje' diye yola çıktık. Bunlar bugün birer birer hayata geçiyor. Proje dediğinizde tırı vırı işler değil 5 milyar liranın üzerinde yatırımdan bahsediyoruz." dedi.

Yıldırım, yapımı devam eden Çandarlı Limanı'na ilişkin ise şunları kaydetti:

"Altyapısı yapıldı, büyük oranda üstyapı meselesini o zaman da açıkladığımız gibi artık genel bütçeyle, kamu kaynağıyla yapmayacağız, yap-işlet modeliyle yapacağız. Orada bir gecikme var ama biz onu kayıp görmüyoruz çünkü altyapı otoyol bağlantıları istediğimiz şekilde değildi. Otoyol yapımı devam ediyor. Yıl sonuna kadar muhtemelen tamamlanacak. Bundan sonra da uluslararası yerli yatırımcılarla projeyi devam ettireceğiz."

Bakan Koca ile Binali Yıldırım'a, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Cemal Bekle, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop da eşlik etti.