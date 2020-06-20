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Aktüel

Bakan Koca: "Vaka sayımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46."

Yeniakit Publisher
2020-06-20 20:25:15 -
Bakan Koca: "Vaka sayımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46."
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