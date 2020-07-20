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Bakan Koca uyarmıştı! Şehirde bugün 102 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 102 ev karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 23:56:00 -
Bakan Koca uyarmıştı! Şehirde bugün 102 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Birecik'te 9, Bozova'da 3, Ceylanpınar'da 2, Eyyübiye'de 19, Haliliye'de 11, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 46, Siverek'te 1, Suruç ve Viranşehir'de 5'er olmak üzere 102 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 78 evde karantina süresi sona erdi.

Bakan Koca uyarmıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Temmuz koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa'' ifadelerini kullanmıştı.

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