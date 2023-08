Bakan Koca: Türk Dünyası Acil Medikal Kurtarma Birimi eğitimleri başlayacak

Sağlık Bakanı Koca açıklamalarına şöyle devam etti;

“Bugün başlayan Özbekistan - Türkiye Sağlık İş Forumu, özellikle Türki devletlerin yoğun katılımıyla başladı ve sağlıkla ilgili hem sağlık turizmi hem sağlık, tıbbi cihaz alanında üretim, ilaç dahil olmak üzere bilgi sistemleriyle birlikte karşılıklı işbirliğinin yapıldığı bir forum olarak düzenlendi. 1000’e yakın katılımcının olduğu bir forum bu, yoğun bir katılım var.”

“SAĞLIK TURİZMİNİN YOĞUNLAŞTIĞI 3’ÜNCÜ ÜLKE OLMAYA DOĞRU GİDİYORUZ”

“İlgili firmaları burada ziyaret edip görüşmüş olduk. Bundan sonraki dönemde de karşılıklı iş birlikleri için görüşmeler yapılmaya devam edilecek. Özellikle sağlık turizminde son dönemde Türkiye merkezi olmaya başladı. Ve sağlık turizminin yoğunlaştığı üçüncü ülke olmaya doğru gidiyoruz. Yoğun bir ilgi olduğunu hepimiz biliyoruz. Health Türkiye markasını her geçen gün farklılaştırıp sağlık turizmiyle ilgili Türkiye'nin daha önde bir pay almasını sağlamak istiyoruz. Bunun tanıtımını da burada özellikle yapmış olduk. Health Türkiye markasıyla hem kamu hem üniversitelerimiz hem de özel sektörün yer aldığı portalda hepsinin bulunduğu ve ulaşımın kolay olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Önümüzdeki süreçte yoğun tanıtımların olabileceği özellikle hedeflediğimiz bazı ülkelerde bu tanıtımları yoğunlaştıracağımız bir dönem olacak.”

TÜRK DÜNYASI ACİL MEDİKAL KURTARMA BİRİMİ EĞİTİMLERİ BAŞLAYACAK

“Bunun dışında uluslararası bizim bir UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma) yapımız var biliyorsunuz. UMKE Medikal Kurtarmayı Türki devletlere de taşımak üzere, orada da bu yapıyı kurmak üzere de bir adım attık. ‘Türk Dünyası Acil Medikal Kurtarma Birimi’ ve bununla ilgili de her ülkeden temsilcilerle birlikte ilk eğitimini de Türkiye'de Urla'daki tesislerimizde yapıyor olacağız. Bu özellikle devletler arasında, Türki devletler arasında UMKE'nin her ülkede kuruluyor olması, ‘Türk Dünyası Acil Medikal Kurtarma Birimi’ olarak bundan sonraki süreçte organizasyonun yapılıyor olması Allah göstermesin, olabilecek felaketlerde her zaman için aktif olan bir yapıyı bu ülkelerde de oluşturmak üzere bir çaba içindeyiz. Eğitimle de dediğim gibi tarihi de belirlendi. Urla'da UMKE merkezimiz tarafından, yetkililerimiz tarafından bu eğitimler veriliyor olacak.”

SAĞLIK İŞ FORUMU EYLÜL AYINDA LONDRA’DA YAPILACAK

“Özellikle bu toplantıları, sağlık iş forumlarını diğer ülkelerde de yaparak daha da yoğunlaştırmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Eylül ayında İngiltere'de Londra'da da yapıyor olacağız. Bizim hedeflediğimiz ülkelerde bu sağlık iş forumlarını, daha yoğunlaştırarak

hem ‘Health Türkiye’ markasını tanıtmak hem Türkiye sağlık sistemini hasta bazlı, bilişim bazlı ve tıbbi malzeme, cihaz ve ilaç bazlı tanıtmak için önemli bir yaklaşım olacak.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ÖZBEKİSTAN’LA SAĞLIK ALANINDAKİ İŞBİRLİĞİ

“Özbekistan'la ilgili biliyorsunuz eğitim boyutuyla da birtakım ilişkilerimiz var. Burada hem Sağlık Bilimleri Üniversitesi altında Sağlık Bilimleri Fakültemiz de var. Tıp Fakültemiz de var. Hemşire ve öğrencilerin eğitimiyle ilgili de video gösterimi yaptık. Türkiye'de bu eğitimlere katkı sağlıyoruz. Hatta öğrencilerin Türkiye'de eğitim almalarını ve uzmanlık eğitimi dahil olmak üzere Türkiye'yle yakın bir işbirliği içinde olduklarını biliyoruz. Sayın Bakanım (Özbekistan Sağlık Bakanı), dünyanın birçok sistemini incelediklerini ama Türkiye'nin sağlık sistemini kendilerine daha yakın bulduklarını ve önemsediklerini, bununla ilgili bilişim dahil olmak üzere sağlık sistemini Özbekistan'a örnek almak istediklerini belirttiler, her türlü iş birliğine açık olduğumuzu da söyledik. Üzerimize düşeni yapıyor olacağız.”