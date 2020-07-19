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Gündem

Bakan Koca taraftarları uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de oynanan kritik maçlarla ilgili olarak taraftara koronavirüs uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 22:31:00 -
Bakan Koca taraftarları uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da oynanan Başakşehirspor- Kayserispor, Trabzon'da oynanan Trabzonspor- Konyaspor maçlarında, taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. COVID-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler." ifadelerini kullandı.

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