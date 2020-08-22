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Aktüel Bakan Koca: "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması, hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma sebebi."
Aktüel

Bakan Koca: "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması, hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma sebebi."

Yeniakit Publisher
2020-08-22 20:16:38 -
Bakan Koca: "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması, hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma sebebi."
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