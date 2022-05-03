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Sağlık Bakan Koca sinyali verdi! Toplu taşımada maskeler atılıyor
Sağlık

Bakan Koca sinyali verdi! Toplu taşımada maskeler atılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kapalı alanlarda maske zorunluğunun kalkmasının ardından toplu taşıma için de maskelere veda tarihinin geldiğinin sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 07:53:00 -
Bakan Koca sinyali verdi! Toplu taşımada maskeler atılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırıldığını, sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında devam edeceğini açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka sayılarının binin altına düşmesiyle toplu taşıma araçlarında ki yasağında kalkabileceğini işaret etmişti. Bakan Koca resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda konuya değinerek, "Covid-19 son durak. Bugün bin 480 olan vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde" ifadelerini kullandı.

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