Bakan Koca, savcının nüfuzunu kullanarak mağdur ettiği doktorla görüştü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de tartıştığı cumhuriyet savcısınca "şüpheli" olarak ifadesi aldırılan doktor Kemal Gökhan Günel ile telefonda görüştü.

"Haklarına sahip çıkıyoruz"

Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca paylaşımında şunları ifade etti: "Dr. Kemal Gökhan Günel ile bir kez daha telefonda görüştüm. Kendisinin nezdinde tüm hekimlerimizin haklarına sahip çıktığımızın bilinmesini isterim. Ayrıca yargı teşkilatımıza da hassasiyetleri sebebiyle teşekkür ederim."

Ne olmuştu?

Daha önce farklı bir doktorda muayene olduğu belirtilen Osmaniye'de görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül, Osmaniye Devlet Hastanesi Ortopedi bölümüne gelerek iddiaya göre Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel'in odasına girmişti. Kendisinin savcı olduğunu söyleyen Bülbül, doktordan kendisini muayene etmesini istemişti. İçeride başka bir hasta olduğunu söyleyen Dr. Kemal Gökhan Günel, Savcı Mehmet Bülbül'e daha önceki doktoruna kontrol olması gerektiğini, bu şekilde kendisini muayene edemeyeceğini belirtmişti.

Dr. Kemal Gökhan Günel yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

"Hasta muayene ediyordum. Sert bir şekilde kapı çaldı, birdenbire içeri bir şahıs girdi. Kendisinin savcı olduğunu söyledi ve muayene etmemi istedi. Ben de içeride hasta varken bu şekilde muayene edemeyeceğimi bildirdim. Durumunu anlattı, sonra kontrolünün geldiğini söyledi. Ben de kendisine muayene ve tedavi olduğu ve kendisinin takibinin yapıldığı ilk hekimden muayene olması gerektiğini ilettim. Odamda bana bağırdı çağırdı. 'Şimdi senle görüşeceğiz, sen beni nasıl muayene etmezsin' dedi. Ben ve hemşirem odamdan çıktık. Bir süre sonra geri geldim. Hastalarım odanın önünde birikmiş şekilde duruyor. Odama girdiğimde savcı bey hala odadan gitmemiş. Sonra 'Ters kelepçe yapın emniyete götürün' şeklinde polise talimat vermiş. Hastaneye polisler geldi. Üstelik ben olay saatinde hastanede nöbetçi doktordum."

Savcı hakkında inceleme başlatıldı

Olayın gündeme gelmesinin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) Osmaniye'de kendisini muayene etmeyen doktorla tartıştığı ileri sürülen Cumhuriyet savcısı M.B. hakkında inceleme izni verdi.

Bakan Gül'ün HSK Başkanı sıfatıyla, olayın tüm yönleriyle araştırılması için verdiği inceleme izni kapsamında HSK Birinci Dairesince savcı M.B. hakkında inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi. Olayın detaylı olarak araştırılacağı incelemeyle savcının kusurunun olup olmadığı ele alınacak, müfettiş raporunun ardından M.B. hakkında karar verilecek.