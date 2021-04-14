  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Koca, savcının nüfuzunu kullanarak mağdur ettiği doktorla görüştü!
Gündem

Bakan Koca, savcının nüfuzunu kullanarak mağdur ettiği doktorla görüştü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül ile randevusuz muayene tartışması yaşayan ve savcı tarafından ifadesi aldırılan Doktor Kemal Gökhan Günel ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 23:36:00 - 2021-04-14 23:44:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de tartıştığı cumhuriyet savcısınca "şüpheli" olarak ifadesi aldırılan doktor Kemal Gökhan Günel ile telefonda görüştü.

"Haklarına sahip çıkıyoruz"

Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca paylaşımında şunları ifade etti: "Dr. Kemal Gökhan Günel ile bir kez daha telefonda görüştüm. Kendisinin nezdinde tüm hekimlerimizin haklarına sahip çıktığımızın bilinmesini isterim. Ayrıca yargı teşkilatımıza da hassasiyetleri sebebiyle teşekkür ederim."

Ne olmuştu?

Daha önce farklı bir doktorda muayene olduğu belirtilen Osmaniye'de görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül, Osmaniye Devlet Hastanesi Ortopedi bölümüne gelerek iddiaya göre Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel'in odasına girmişti. Kendisinin savcı olduğunu söyleyen Bülbül, doktordan kendisini muayene etmesini istemişti. İçeride başka bir hasta olduğunu söyleyen Dr. Kemal Gökhan Günel, Savcı Mehmet Bülbül'e daha önceki doktoruna kontrol olması gerektiğini, bu şekilde kendisini muayene edemeyeceğini belirtmişti.

Dr. Kemal Gökhan Günel yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

"Hasta muayene ediyordum. Sert bir şekilde kapı çaldı, birdenbire içeri bir şahıs girdi. Kendisinin savcı olduğunu söyledi ve muayene etmemi istedi. Ben de içeride hasta varken bu şekilde muayene edemeyeceğimi bildirdim. Durumunu anlattı, sonra kontrolünün geldiğini söyledi. Ben de kendisine muayene ve tedavi olduğu ve kendisinin takibinin yapıldığı ilk hekimden muayene olması gerektiğini ilettim. Odamda bana bağırdı çağırdı. 'Şimdi senle görüşeceğiz, sen beni nasıl muayene etmezsin' dedi. Ben ve hemşirem odamdan çıktık. Bir süre sonra geri geldim. Hastalarım odanın önünde birikmiş şekilde duruyor. Odama girdiğimde savcı bey hala odadan gitmemiş. Sonra 'Ters kelepçe yapın emniyete götürün' şeklinde polise talimat vermiş. Hastaneye polisler geldi. Üstelik ben olay saatinde hastanede nöbetçi doktordum."

Savcı hakkında inceleme başlatıldı

Olayın gündeme gelmesinin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) Osmaniye'de kendisini muayene etmeyen doktorla tartıştığı ileri sürülen Cumhuriyet savcısı M.B. hakkında inceleme izni verdi.

Bakan Gül'ün HSK Başkanı sıfatıyla, olayın tüm yönleriyle araştırılması için verdiği inceleme izni kapsamında HSK Birinci Dairesince savcı M.B. hakkında inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi. Olayın detaylı olarak araştırılacağı incelemeyle savcının kusurunun olup olmadığı ele alınacak, müfettiş raporunun ardından M.B. hakkında karar verilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir Zamanlar Kıbrıs dizinde flaş karar! Yerine getirecek
Medya

Bir Zamanlar Kıbrıs dizinde flaş karar! Yerine getirecek

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi fırtınalar estirmeye devam ediyor. İlerleyen bölümlerdeki ayrıntılar hayranları şimdiden etkilemiş durumda...
ABD Büyükelçiği’nden flaş PKK açıklaması Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için…
Gündem

ABD Büyükelçiği’nden flaş PKK açıklaması Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için…

ABD Büyükelçiliği'ndan flaş PKK açıklaması geldi. Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından "Murat Karayılan'ın yerini ihbar edenlere 5 milyo..
ABD istihbarat raporunda çarpıcı ifadeler: Biz çekilirsek Türkiye'nin baskısı artar
Dünya

ABD istihbarat raporunda çarpıcı ifadeler: Biz çekilirsek Türkiye'nin baskısı artar

ABD istihbarat kurumlarının ortak çalışması ile hazırlanan ve ABD Kongresine sunulan "2021 ABD İstihbaratı Tehdit Değerlendirmesi Raporu"nda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay