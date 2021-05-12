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Sağlık Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz
Sağlık

Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 20:09:00 - 2021-05-12 20:19:06
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini belirterek, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlayacağını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim."

 

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