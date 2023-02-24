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Sağlık Bakan Koca sağlık çalışanları ile ilgili rakamı verdi
Sağlık

Bakan Koca sağlık çalışanları ile ilgili rakamı verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremde 448 sağlık çalışanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 07:00:00 -
Bakan Koca sağlık çalışanları ile ilgili rakamı verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen Adıyaman'ı ziyaret ederek sağlık alanındaki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Bakan Koca, daha sonra ziyaret ettiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışmaları ve verilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Depremde 448 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini kaydeden Koca,

Hayatını sağlık hizmetinde geçiren, bu afette kaybettiğimiz evlatlarımızı da anmak istiyorum. Onlar meslektaşlarım, çalışma arkadaşlarımdı. Görev yerleri afet bölgesindeki iller olan ve 6 Şubat depremine yakalanan 448 sağlık çalışanı artık aramızda değil. Her birine Allah'tan rahmet diliyorum. 528 sağlık çalışanı yaralı, onlara acil şifa diliyorum

ifadelerini kullandı.

Adıyaman'daki mevcut sağlık hizmetlerine de değinen Bakan Koca, şunları söyledi:

"Depremden etkilenen sağlık kurumu binalarında, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi ana binası başta olmak üzere, mühendislik hesaplarının gerektirdiği onarım başlatıldı. Şehir merkezinde olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Binası ile Çelikhan'daki Devlet Hastanesinde mevcut şartlarda hizmet verilemiyor. Kadın doğum ve çocuk sağlığı hizmetleri, Sahra Hastaneleri yanı sıra, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binasında oluşturulan Kadın-Doğum ve Çocuk Acil Gözlem yataklı servisleri içinde sürdürülüyor. Bu kliniklerimizin ihtiyaç duyduğu ameliyathaneler, yoğun bakım ve yeni doğan yoğun bakımlar da tahsis edilmiştir. Diğer hastanelerimiz ise faaliyetlerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi, sahra hastaneleri, bize sağlık hizmeti eksikliğini hissettirmeyecek donanıma, imkana çok büyük oranda sahiptir.

Bu hastaneler Pandemi döneminde bize büyük bir güç verdiler. Adıyaman'da 6 sahra hastanemiz var. Bu sayı tek başına bile imkân ve güvendir. Adıyaman'da faal servis yatak kapasitemizin yüzde 25'i yoğun bakım yatak kapasitemizin yüzde 50'si dolu durumdadır. Adıyaman'daki eczanelerin durumu ise ildeki 183 eczaneden 76'sı, 17'si il merkezinde olmak üzere hizmetlerini sürdürüyor. Merkezde 3, Besni'de 1, Gölbaşı'nda 1 olmak üzere, 5 çadır eczanemiz var. Türk Eczacılar Birliğine ve gönüllü eczacılara özellikle teşekkür ediyorum. aile sağlığı merkezlerimizden 53'ü ve 6 toplum sağlığı merkezimiz ihtiyaç duyduğunuzda başvurabileceğiz durumda. Bilinmesi gereken bir diğer husus da, çadır Kentlerde, halen 26 acil müdahale ünitesi bulunduğudur. Depremin ilk gününden itibaren birinci basamak sağlık kuruluşlarımızda yapılan muayene sayısı 15 bin 362‘dir. Sahra hastaneleriyle birlikte, Adıyaman'da yapılan toplam muayene sayısı 29 bin 850'dir. Gezici ekiplerimiz köyleri dolaşıp 23 binden fazla insanımızı sağlık taramasından geçirdi. Tetanos başta olmak üzere, Genişletilmiş Bağışıklama Programı çerçevezinde aşılar aksatılmadan yapıldı."

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