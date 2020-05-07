Bakan Koca paylaştı: Kanıtladık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 57 kişi hayatını kaybetti. Bugünkü vaka sayısı 1977, bugünkü iyileşen sayısı 4782, bugünkü test sayısı 30 bin 395, toplam vaka sayısı 133 bin 721, toplam vefat sayısı 3 bin 641 oldu. Toplam yapılan test sayısı 1 milyon 265 bin 119 olurken, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 260, toplam entübe hasta sayısı ise 665 oldu. Toplam iyileşen sayısı ise 82 bin 984'e yükseldi.

Dünkü tablo ise şu şekildeydi: