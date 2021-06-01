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Gündem Bakan Koca normalleşme için tarih verdi
Gündem

Bakan Koca normalleşme için tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskesiz hayatın ne zaman başlayacağına dair bir açıklama yaparak, "Toplumsal bağışıklık olduktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir" dedi. Koca ayrıca normalleşme için tarih verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 12:16:00 - 2021-06-01 12:42:06
Bakan Koca normalleşme için tarih verdi

Bakan Koca, maskesiz döneme geçiş için "Toplumsal bağışıklık olduktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir" ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte maske zorunluluğu tartışmalarına değinen Bakan Koca, maskesiz günler için toplumsal bağışıklığı işaret etti.

Bakan Koca maskelerin ancak açık havada, iki metre mesafe korunarak çıkarılabileceğini belirtti.

Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Yaygın aşılamayı yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz, önermiyoruz. Ama toplumsal bağışıklık olduktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir. Şu an maskelere paydos yok"

Koca, toplumsal bağışıklık oluşması konusunda eylül ayını işaret etti.

Bakan Koca, "Eylülde normal hayata dönmek istiyoruz" dedi.

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Yorumlar

Aşı olmak daha fazla riskli

sorun, patojen hazırlığı veya sitokin fırtınası olarak bilinen bağışıklık sistemiyle ilgilidir. Olan şu ki, aşılanan kişinin bağışıklık sistemi ileride virüsle temas ederse dramatik bir şekilde tepki vermeye hazır olacaktır. Sonuç felaket olabilir ve bu sonbaharda ve gelecek kış olmasından korktuğum şeydir. Aşılanmış kişiler, koronavirüs ile bir sonraki temasa geçtiklerinde büyük sorunlar yaşayacaklar. Bağışıklık sistemleri aşırı tepki verecektir ve bu muhtemelen çok sayıda ölüm olacağı zamandır.
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Adile

Ramazan, bayram yasaklandı. İnsanların özgürlükleri ellerinden alınıyor. Ne olduğu belirsiz aşılar insanlara dayatılıyor. MUHALEFET : _ İçki yasaklandı. Şeriat mı gelecek? Tedbirler (sözde) hafifletiliyor. Haftasonu yasak. 65 yaş üstü aşı yapmayan özgürce dolaşamaz. İnsanların hürriyetleri ellerinden alınıyor. MUHALEFET : _ Atatürk e saldırı yapıldı. Şeriat mı gelecek? BİRİLERİ AKLIMIZLA DALGA GEÇMESİN!
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