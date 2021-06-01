Bakan Koca normalleşme için tarih verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskesiz hayatın ne zaman başlayacağına dair bir açıklama yaparak, "Toplumsal bağışıklık olduktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir" dedi. Koca ayrıca normalleşme için tarih verdi.
Bakan Koca, maskesiz döneme geçiş için "Toplumsal bağışıklık olduktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir" ifadelerini kullandı.
Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte maske zorunluluğu tartışmalarına değinen Bakan Koca, maskesiz günler için toplumsal bağışıklığı işaret etti.
Bakan Koca maskelerin ancak açık havada, iki metre mesafe korunarak çıkarılabileceğini belirtti.
Koca'nın açıklaması şu şekilde:
"Yaygın aşılamayı yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz, önermiyoruz. Ama toplumsal bağışıklık olduktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir. Şu an maskelere paydos yok"
Koca, toplumsal bağışıklık oluşması konusunda eylül ayını işaret etti.
Bakan Koca, "Eylülde normal hayata dönmek istiyoruz" dedi.