Bakan Koca müjdeli haberi az önce verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yan etkisi düşük olan ve mutasyonlardan az bir şekilde etkilenen İnaktif aşıya ilişkin müjdeli bir haber verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnaktif aşıya ilişkin bir açıklama yaptı.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik" dedi.
Koca, "Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.