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Gündem

Bakan Koca: Mücadelesi için minnettarız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Doktor Sinan Kakı için paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 22:03:00 -

Fahrettin Koca, twitter üzerinden paylaştığı videolu mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Dr. Sinan Kakı. 1960, Bitlis doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Radyoloji uzmanıydı. Haseki Hastanesi’nde görev yapıyordu. Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için minnettarız"

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