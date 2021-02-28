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Sağlık Bakan Koca: Mücadelemizi takdir ediyorlar
Sağlık

Bakan Koca: Mücadelemizi takdir ediyorlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesini birçok devletin takdirle karşıladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 02:58:00 -
Bakan Koca: Mücadelemizi takdir ediyorlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sağlık ekiplerinin Van'ın Bahçesaray ilçesinde aşılama uygulamasını içeren ve dünya medyasında yayınlanan bir haberi paylaştı.

Koca, paylaşımında, "Mücadelemizi takdirle gündemine getiren yabancı devletler artıyor. Dünya takdir etsin diye mücadele vermedik. Mücadelemiz vatandaşımızın sağlığı ve afiyeti için. Dünyanın takdiri değerli ama milletimizin güveni daha değerli." ifadelerini kullandı.

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