  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Koca mavi kategoriye geçen iki ili açıkladı
Mardin'de iki mahalle artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
Manisa'da doktora yumruklu saldırı
Katil Esed, İdlib'de yine sivilleri vurdu: 4 şehit, 15 yaralı!
Sağlık Bakan Koca mavi kategoriye geçen iki ili açıkladı
Sağlık

Bakan Koca mavi kategoriye geçen iki ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk haritasında Niğde ve Van'ın mavi kategoriye geçtiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 23:14:00 - 2021-09-07 23:14:51
Bakan Koca mavi kategoriye geçen iki ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Risk haritasında Niğde ve Van artık mavi” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Niğde risk haritamızda artık mavi. İlk doz aşı oranını yüzde 75’in üzerine çıkardı. Kararlılığın şehri Niğde’yi kutluyoruz. Niğde, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler! Doğu Anadolu’da mavi illerin sayısı artmaya başladı. Van’da ilk doz aşı oranı yüzde 75’in üzerinde. Van’ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı!” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay