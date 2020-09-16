  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakan Koca: "(Kovid-19) Virüsün iz sürücüleri olan filyasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır."
Aktüel

Bakan Koca: "(Kovid-19) Virüsün iz sürücüleri olan filyasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır."

Yeniakit Publisher
2020-09-16 20:09:48 -
Bakan Koca: "(Kovid-19) Virüsün iz sürücüleri olan filyasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca’dan
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan "at eti" iddialarına yalanlama!

‘Lalegül’ isimli bir gıda şirketinin ürettiği sucuklarda at eti tespit edildi. Söz konusu şirketin kendisiyle ve Lalegül TV ile hiç bir ilgi..
Irkçı kadına büyük tepki! Sosyal medyayı ayağa kaldıran provokatif video
Gündem

Irkçı kadına büyük tepki! Sosyal medyayı ayağa kaldıran provokatif video

Sosyal medyada Kürt vatandaşları hedef alan bir video büyük tepki çekti. Kendisine ‘ülkücü’ süsü veren genç bir kadın kamera önünde dans ede..
Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi
Gündem

Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde katil Esed güçleri tarafından Türk gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu...
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı