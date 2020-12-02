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Aktüel Bakan Koca: "(Kovid-19) Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır."
Aktüel

Bakan Koca: "(Kovid-19) Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır."

Yeniakit Publisher
2020-12-02 23:25:42 -
Bakan Koca: "(Kovid-19) Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır."
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