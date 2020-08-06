  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan Koca, koronavirüs hastasının mesajını paylaştı:

"'Pandemi sürecinde acilde, son 2 aydır ara ara Kovid polikliniğinde çalıştım. Kovid test sonucum pozitif geldi. Ailemde herkes pozitif. Hastanede tedavi alıyoruz, babam yoğun bakımda. Kas ve kemik ağrıları, ateş, öksürük, tat ve koku kaybım var. Maskesiz dolaşmayın"

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:23:41 -
Bakan Koca, koronavirüs hastasının mesajını paylaştı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir hastanın mesajını paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla, test sonucu pozitif çıkan ve ailesi de koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını anlattığı mesajla uyarıda bulundu.

Koca'nın paylaşımında yer verdiği koronavirüsle mücadele eden hastanın mesajı şöyle:

''Pandemi sürecinde acilde, son 2 aydır ara ara Kovid polikliniğinde çalıştım. Kovid test sonucum pozitif geldi. Ailemde herkes pozitif. Hastanede tedavi alıyoruz, babam yoğun bakımda. Kas ve kemik ağrıları, ateş, öksürük, tat ve koku kaybım var. Maskesiz dolaşmayın. H. Yücel''


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan çok konuşulacak iddia!
Siyaset

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan çok konuşulacak iddia!

Geçtiğimiz günlerde MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir programda partideki bir ismin MHP Lideri Devlet Ba..
Telafi eğitim ertelendi mi? Son dakika Konya’da telafi eğitim yapılacak mı?
Eğitim

Telafi eğitim ertelendi mi? Son dakika Konya’da telafi eğitim yapılacak mı?

Son dakika Konya haberleri: Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte pek çok ilde koronavirüs vaka sayılarında hızlı bir artış söz konusu ..
Arabalarda motor üflemesi ne anlama gelir?
Otomotiv

Arabalarda motor üflemesi ne anlama gelir?

Motor üflemesi ne demektir? Motor üflemesi araba için zararlı mı? Motor üflemesinin tamiri nasıl yapılmaktadır? İşte detaylar..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı