Bakan Koca, Karabük’teki yatırımları açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bakanlığın Karabük’teki yatırımlarını aktardı.

Karabük Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Fahrettin Koca, valilik ziyareti sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Doğası, tabiatı ve insanıyla ülkemizin en güzel illerinden olan Karabük ziyaretimizi valimizi ve valiliği ziyaretle başladık. Kısa süre içerisinde ilimizin başta sağlık olmak üzere genel değerlendirmesini yapmış olduk. Bu süreçte sağlık hizmetlerinin seyri, eksiklikleri ve tamamlanması gereken hizmetleri görüştük. Burada özellikle yeni dönemde sağlık yatırımlarının seyri ve yatırımları görüşme fırsatı ile birlikte yapılmış yatırımlara rağmen gelişen ilimizin ihtiyaç duyduğu ve projeye alınması gereken projeleri görüştük. Eğitim araştırma hastanemizin biliyorsunuz ek bina yatırımı söz konusu. Bununla ilgili 150 yatak olarak düşündüğümüz plan ve projelerimiz devam ediyor. Ayrıca Ovacık İlçemizin entegre hastanemizin planlaması devam etmekte. Çeşitli ilçelerimizdeki aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonlarını görüştük. En kısa zamanda hizmete açacağız. Safranbolu bizim için özellikle turizm merkezi olduğundan sağlık turizmi için önem atfettiğimiz bu süreçte bu potansiyeli değerlendirmek istediğimizi aramızda tartıştık. Ayrıca Karabük AK Parti hükumetlerinin yaptığı önemli hamlelerle üniversitesine kavuştu. Üniversite özellikle hizmeti eğitim araştırma hastanemizle birlikte veriyor. Bu eğitim hastanesinin de araştırma hastanesini öğleden sonra birlikte ziyaret etmeyi planladık. Ayrıca bugün yine Karabük için ihtiyacı olan 50 ünitli 734 metrekarelik 38 polikliniği olan ameliyathanesi ve laboratuvarlarıyla hizmete devam eden ağız diş sağlığı hastanemizi açmış olacağız. Yine yoğun bir nüfusun yaşadığını bildiğimiz 5000 evler semt polikliniğinde acil hizmetini açacağız. İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binamız, Yenice Devlet Hastanesi, Eskipazar Entegre Devlet Hastanelerinin de açılışını yapacağız. Karabük’te normalde 1 hastaya 10 dakikada ulaşma oranı yüzde 91 gibi Türkiye ortalamasının üzerinde. Yeni dönemde 8 ambulans daha Karabük’e vermiş olduk. Önümüzdeki süreçte bunların teslimi yapılmış olacak” diye ifade etti.