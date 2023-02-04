Bakan Koca: Kanser taramanızı ücretsiz yaptırın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, erken teşhisin önemine dikkat çekerek başvurulması durumunda taramanın ücretsiz yapıldığını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, erken teşhisin önemine dikkat çekerek başvurulması durumunda taramanın ücretsiz yapıldığını belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
"Sigara, alkol, katkı maddesi içeren besinler ve diğer faktörler neden olur, ihmalse kansere hizmet eder. Size en yakın Kanser Erken Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezimize başvurun ve kanser taramanızı ücretsiz yaptırın.
KETEM Kanser Erken Teşhis Tedavi ve Eğitim Merkezlerinde 2021’de 4,4 Milyon, 2022’DE 7,3 MİLYONDAN FAZLA TARAMA hizmeti verildi. Geçen yılki taramaların yaklaşık 2,8 Milyonu meme kanseri, 2,7 Milyonu rahim ağzı kanseri, 1,8 Milyonu kalın bağırsak kanseri taramasıdır." (İLKHA)