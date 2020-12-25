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Sağlık Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayılarında düşüş kaydedildi
Sağlık

Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayılarında düşüş kaydedildi

İstanbul il sağlık yöneticileri ve başhekimleri haftalık değerlendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayılarında önemli oranda düşüş olduğunu kaydetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 18:32:00 -
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayılarında düşüş kaydedildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul il sağlık yöneticileri ve başhekimleri ile haftalık değerlendirme toplantısı yaptı. Bakan Koca, "Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi" dedi.

Bakan Koca İstanbul verilerini paylaştı

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, İstanbul il sağlık yöneticileri ve başhekimleri ile yaptıkları haftalık değerlendirmeyi paylaşaral İstanbul'daki koronavirüs rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul il sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde yüzde 50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı” dedi.

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