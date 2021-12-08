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Sağlık Bakan Koca: İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar ne kazandı?
Sağlık

Bakan Koca: İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar ne kazandı?

Sağlık Bakanlığı, 8 Aralık 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 20:04:00 - 2021-12-08 20:14:33
Bakan Koca: İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar ne kazandı?

8 Aralık 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

192 vatandaşımız hayatını kaybetti!

Buna göre; son 24 saatte, 356 bin 254 test yapılırken, 20 bin 874 yeni vaka tespit edildi. 192 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 8 Aralık 2021 Çarşamba günü 29 bin 883 hasta iyileşti.

Bakan Koca'dan yoğun bakım açıklaması!

Verilerin açıklanmasından sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsanlarımızı aşıdan önyargılarla korkutmaya çalışanlar ne kazandı?" diye sordu. Yoğun bakımdaki hastaların büyük çoğunlunun aşısız kişilerden oluştuğunu belirten Bakan Koca, şöyle devam etti: "Hatalı kararlarınsa sonucunu biliyoruz. Yoğun bakımlarda yatan Covid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin."

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