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Sağlık Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı
Sağlık

Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısını yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 00:14:00 -
Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Karadeniz Bölgesi'nde vaka yoğunluğu

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Trabzon, Rize ve Ordu olarak sıralandı.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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