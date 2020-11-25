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Gündem Bakan Koca, ilk kez vaka sayılarını da açıkladı
Gündem

Bakan Koca, ilk kez vaka sayılarını da açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra konuştu. İlk kez hasta sayıları ile birlikte vaka sayılarını da açıklayan Bakan Koca, "26 Kasım'dan itibaren tablomuzda vaka sayılarına da yer vereceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 21:33:00 -
Bakan Koca, ilk kez vaka sayılarını da açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım 2020 Çarşamba gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı.

Bakan Koca günlük hasta sayıları ile birlikte ilk kez vaka sayılarını da açıkladı. 26 Kasım itibari ile günlük vaka sayılarının da tabloda yer alacağını belirten Fahrettin Koca, 25 Kasım Çarşamba günü Türkiye genelinde 28 bin 351 kişinin testinin pozitif olduğunu söyledi.

168 vefat

Öte yandan bugün 164 bin 547 kişiye test yapılırken 6 bin 814 hasta tespit edildi. İyileşen hasta sayısı 3 bin 911 olurken 168 vatandaşımızda koronavirüs sebebi ile vefat etti.

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