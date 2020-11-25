Bakan Koca, ilk kez vaka sayılarını da açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım 2020 Çarşamba gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı.

Bakan Koca günlük hasta sayıları ile birlikte ilk kez vaka sayılarını da açıkladı. 26 Kasım itibari ile günlük vaka sayılarının da tabloda yer alacağını belirten Fahrettin Koca, 25 Kasım Çarşamba günü Türkiye genelinde 28 bin 351 kişinin testinin pozitif olduğunu söyledi.

168 vefat

Öte yandan bugün 164 bin 547 kişiye test yapılırken 6 bin 814 hasta tespit edildi. İyileşen hasta sayısı 3 bin 911 olurken 168 vatandaşımızda koronavirüs sebebi ile vefat etti.