Bakan Koca günlük verileri paylaştı: Aylar sonra o sınırı yeniden aştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Kasım koronavirüs verilerini paylaştı. 13 Kasım Cuma günü 3 bin 45 hasta tespit edildi.

93 vatandaşımız hayatını kaybetti

Bakan Koca'nın açıkladığı rakamlara göre; 13 Kasım Cuma günü 149 bin 942 test yapılırken, 3 bin 45 yeni hasta tespit edildi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 10 olurken 93 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Koronavirüs sebebi ile 3 bin 356 ağır hastanın ise tedavileri devam ediyor.