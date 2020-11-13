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Sağlık Bakan Koca günlük verileri paylaştı: Aylar sonra o sınırı yeniden aştık
Sağlık

Bakan Koca günlük verileri paylaştı: Aylar sonra o sınırı yeniden aştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 19:40:00 - 2020-11-13 19:46:26
Bakan Koca günlük verileri paylaştı: Aylar sonra o sınırı yeniden aştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Kasım koronavirüs verilerini paylaştı. 13 Kasım Cuma günü 3 bin 45 hasta tespit edildi.

93 vatandaşımız hayatını kaybetti

Bakan Koca'nın açıkladığı rakamlara göre; 13 Kasım Cuma günü 149 bin 942 test yapılırken, 3 bin 45 yeni hasta tespit edildi. Bugün iyileşen sayısı 2 bin 10 olurken 93 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Koronavirüs sebebi ile 3 bin 356 ağır hastanın ise tedavileri devam ediyor.

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Yorumlar

Abdrhman

Bir tiyatrodur gidiyor. Biteceğide yok
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