  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı: Vaka sayılarında belirgin düşüş
Sağlık

Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı: Vaka sayılarında belirgin düşüş

20 Aralık 2020 Pazar gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 19:26:00 - 2020-12-20 19:33:44
Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı: Vaka sayılarında belirgin düşüş

20 Aralık 2020 Pazar gününe ait koronavirüs verileri açıklandı.

Buna göre son 24 saatte 158 bin 952 test yapılırken, 20 bin 316 yeni vaka, 3 bin 546 da yeni hasta tespit edildi. 20 Aralık Pazar günü 246 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Bakan Koca: Tedbir ve kısıtlamalar sonuç veriyor

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs saşgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların sonuç verdiğini belirterek, "Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AFAD ve Kandilli duyurdu... Van'da şiddetli deprem!
Gündem

AFAD ve Kandilli duyurdu... Van'da şiddetli deprem!

AFAD'ın duyurusuna göre, Van'ın Başkale ilçesinde saat 07:32'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Trump'tan ortalığı karıştan açıklama: Saldırıların arkasında Rusya değil o ülke var
Gündem

Trump'tan ortalığı karıştan açıklama: Saldırıların arkasında Rusya değil o ülke var

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma akşamı bir radyo programında yaptığı açıklamada, ABD’ye yönelik siber saldırıların arkasında “oldukça..
Tacizden beter rapor! ‘Kuytuda değil, açıkta yapmış’
Gündem

Tacizden beter rapor! ‘Kuytuda değil, açıkta yapmış’

Ege Üniversitesi’ndeki taciz iddialarıyla ilgili okul bünyesinde kurulan komisyonların hazırladığı raporlar kan dondurdu. Raporlarda öğrenci..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay