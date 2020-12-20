Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı: Vaka sayılarında belirgin düşüş

20 Aralık 2020 Pazar gününe ait koronavirüs verileri açıklandı.

Buna göre son 24 saatte 158 bin 952 test yapılırken, 20 bin 316 yeni vaka, 3 bin 546 da yeni hasta tespit edildi. 20 Aralık Pazar günü 246 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Bakan Koca: Tedbir ve kısıtlamalar sonuç veriyor

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs saşgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların sonuç verdiğini belirterek, "Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür." ifadelerini kullandı.