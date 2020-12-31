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Gündem Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı
Gündem

Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı

31 Aralık 2020 Perşembe gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 19:29:00 - 2020-12-31 19:35:19
Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı

31 Aralık 2020 Perşembe gününe ait koronavirüs verileri paylaşıldı.

Buna göre; 31 Aralık Perşembe günü 178 bin 217 test yapıldı. 14 bin 380 yeni vaka, 2 bin 219 da yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 239 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

'Kısıtlamalara tam uyarak başaracağız'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların tabloya yansıdığına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız." dedi.

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