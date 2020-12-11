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Sağlık Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık

Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı

11 Aralık Cuma gününe ilişkin koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 19:46:00 - 2020-12-11 19:57:29
Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 208 bin 873 test yapıldı. 32 bin 106 yeni vaka, 5 bin 607 de yeni hasta tespit edildi. 22 Aralık Cuma günü 226 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Pandemi sürecinden bu yana en çok vefatı yaşadığımız 11 Aralık 2020 Cuma gününde, 5 bin 516 hasta iyileşti. İlk günden bu zamana yapılan toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452 olurken, 1 milyon 780 bin 673 vaka tespit edildi. 15 bin 977 vatandaşımız koronavirüs salgınında hayaqtını kaybederken 458 bin 109 kişi de sağlığına kavuştu.

Bakan Koca uyardı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu." dedi.

 

 

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