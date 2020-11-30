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Sağlık Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık

Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Kasım Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 20:45:00 - 2020-11-30 20:57:28
Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Kasım Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre; 30 Kasım Pazartesi günü 31 bin 219 yeni vaka tespit edilirken, 6 bin 514 de hasta olduğu açıklandı.

30 Kasım Pazartesi günü 176 bin 656 test yapılırken, 188 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. Bugün iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 485 oldu.

Pandemi süresince oluşan toplam rakamlar da şöyle:

Test Sayısı: 18 milyon 592 bin 292

Hasta sayısı: 500 bin 865

Vefat Sayısı: 13 bin 746

Ağır Hasta Sayısı: 5 bin 190

İyileşen Hasta Sayısı: 404 bin 727 

'Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun'

Günlük koronavirüs verilerine ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyma çağrısı yaptı:

"Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun." 

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