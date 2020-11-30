Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Kasım Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Kasım Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre; 30 Kasım Pazartesi günü 31 bin 219 yeni vaka tespit edilirken, 6 bin 514 de hasta olduğu açıklandı.
30 Kasım Pazartesi günü 176 bin 656 test yapılırken, 188 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. Bugün iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 485 oldu.
Pandemi süresince oluşan toplam rakamlar da şöyle:
Test Sayısı: 18 milyon 592 bin 292
Hasta sayısı: 500 bin 865
Vefat Sayısı: 13 bin 746
Ağır Hasta Sayısı: 5 bin 190
İyileşen Hasta Sayısı: 404 bin 727
'Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun'
Günlük koronavirüs verilerine ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyma çağrısı yaptı:
"Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun."