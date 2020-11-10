Bakan Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca, bugün 2 bin 529 hasta tespit edildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre bugün (10 Kasım 2020); 146 bin 198 kişiye test yapılırken, 2 bin 529 yeni hasta tespit edildi. 10 Kasım günü koronavirüse bağlı zatürre sebebi ile 87 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan 2 bin 225 hasta da iyileşti.

Twitter hesabından uyarılarda bulunan Bakan Koca, maske hatırlatması yaparak, "Kayıpları azaltmak için hasta ve ağır ceza vermek zorundayız. Buna rağmen birlik ve beraberlik ile mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın." ifadelerini kulladı.