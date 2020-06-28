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Bakan Koca günlük bilançoyu paylaştı! İşte bugünkü vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Haziran'ın günlük bilançosunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 21:52:00 - 2020-06-28 21:56:03
Bakan Koca günlük bilançoyu paylaştı! İşte bugünkü vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Haziran'ın günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakan Koca, "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı." dedi.

İşte günlük tablo:

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