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Bakan Koca fotoğraf paylaşıp uyardı: Bu gidiş eve değilse iyi değil

Koronavirüsle mücadeleyi başarılı bir şekilde yürüten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un bazı yerlerinde yaşanan trafik sıkışıklığı konusunda uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 03:34:00 - 2020-05-08 03:36:37
Bakan Koca fotoğraf paylaşıp uyardı: Bu gidiş eve değilse iyi değil

Koronavirüsle mücüdelede Türkiye'yi tüm dünyaya örnek gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un bazı yerlerindeki trafik sıkışıklığına atıfta bulunarak sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Bakan Koca, "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar." dedi. Bakan Koca'nın paylaştığı fotonun üzerinde, " 7 Mayıs - Eminönü bu gidiş eve değilse, iyi değil" yazması dikkat çekti.

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