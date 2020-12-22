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Sağlık Bakan Koca flaş gelişmeyi bu sabah duyurdu! "Negatif çıksa bile..."
Sağlık

Bakan Koca flaş gelişmeyi bu sabah duyurdu! "Negatif çıksa bile..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolculara ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere, Hollanda, Danimarka ve G.Afrika'dan ülkemize giriş yapan 335 yolcu, testleri negatif çıksa bile izolasyona alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:26:00 - 2020-12-22 09:34:22
Bakan Koca flaş gelişmeyi bu sabah duyurdu! "Negatif çıksa bile..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespitinin yapıldığını, 4 bin 603 yolcunun ikametleri ve kaldıkları otellerde izolasyona alındıklarını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;

İngiltere’de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk.

Testleri negatif olsa bile izalasyona alındılar

Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır.

4 bin 603 yolcu

14 Aralık’tan itibaren İngiltere’den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4.603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır.

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