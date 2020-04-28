Bakan Koca: Filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı

Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı mücadeleyi başarılı bir şekilde sürdüren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin verdiği hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye, hava ambulans hizmetini 2008’den beri veriyor. Ve bu hizmeti kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir. Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı." dedi.