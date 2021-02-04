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Sağlık Bakan Koca fedakar hemşirenin görüntülerini paylaştı
Sağlık

Bakan Koca fedakar hemşirenin görüntülerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de altyapı yetersizliğinden dolayı meydana gelen sel felaketinde hastaya müdahale etmek için beline kadar suya giren bir hemşirenin görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 22:01:00 -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinde evden çıkamayan hastaya müdahale etmek için beline kadar suya giren hemşirenin görüntülerini paylaşarak "Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz" dedi.

Bakan Koca İzmir'deki fedakar hemşireyi paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayla Kırs, İzmir’in Seferihisar ilçesinde görevli hemşiremiz. Yaşanan sel felaketi sebebiyle evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girerek hastaya ulaştı ve gerekli müdahaleyi yaptı. Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Şerif

Ne olacak yakında oraya bir heykel dikerler. Herşey eskiye dönecek bir de İzmir laik ve medeni bir millet suyu gören Soyer bize venediği getirdi diyecekler.
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fevzi

sayın bakanım tek gözlü mahluklar bunu görmek istemezler çünkü onların genetigi bozuk
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