Bakan Koca fedakar hemşirenin görüntülerini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de altyapı yetersizliğinden dolayı meydana gelen sel felaketinde hastaya müdahale etmek için beline kadar suya giren bir hemşirenin görüntülerini paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinde evden çıkamayan hastaya müdahale etmek için beline kadar suya giren hemşirenin görüntülerini paylaşarak "Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz" dedi.
Bakan Koca İzmir'deki fedakar hemşireyi paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayla Kırs, İzmir’in Seferihisar ilçesinde görevli hemşiremiz. Yaşanan sel felaketi sebebiyle evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girerek hastaya ulaştı ve gerekli müdahaleyi yaptı. Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.