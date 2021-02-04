Bakan Koca fedakar hemşirenin görüntülerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinde evden çıkamayan hastaya müdahale etmek için beline kadar suya giren hemşirenin görüntülerini paylaşarak "Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz" dedi.

Bakan Koca İzmir'deki fedakar hemşireyi paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayla Kırs, İzmir’in Seferihisar ilçesinde görevli hemşiremiz. Yaşanan sel felaketi sebebiyle evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girerek hastaya ulaştı ve gerekli müdahaleyi yaptı. Her koşulda milletimizin hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.