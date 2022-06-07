Bakan Koca duyurdu: Tutuklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hekime bıçaklı saldırıda bulunan temizlik personelinin tutuklandığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hekime bıçaklı saldırıda bulunan temizlik personelinin tutuklandığını duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da bir temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında şüpheli, tanık beyanları, suçun niteliği ve katalog suçlar kapsamında olması ve diğer sebeplerle 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hukukun gücü yanımızda." ifadelerini kullandı.