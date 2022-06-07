  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Koca duyurdu: Tutuklandı
Gündem

Bakan Koca duyurdu: Tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hekime bıçaklı saldırıda bulunan temizlik personelinin tutuklandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 00:02:00 -
Bakan Koca duyurdu: Tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da hekime bıçaklı saldırıda bulunan temizlik personelinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da bir temizlik personelinin hekime bıçaklı saldırıda bulunduğu şiddet olayında şüpheli, tanık beyanları, suçun niteliği ve katalog suçlar kapsamında olması ve diğer sebeplerle 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hukukun gücü yanımızda." ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay