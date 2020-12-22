Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranı yüzde 85'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan kısıtlama ve tedbirlerin sayesinde vakaların düştüğünü ancak ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e kadar yükseldiğini bildirdi.
Vaka sayıları düştü
Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarının düştüğünü belirtti.
Evi içi bulaşma riski arttı
Buna rağmen virüsün bulaşma yollarının değişmeye başladığını vurgulayan Koca, "Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım." ifadesini kullandı.