  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranı yüzde 85'e yükseldi
Sağlık

Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranı yüzde 85'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan kısıtlama ve tedbirlerin sayesinde vakaların düştüğünü ancak ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 22:32:00 -
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranı yüzde 85'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e kadar yükseldiğini bildirdi.

Vaka sayıları düştü

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarının düştüğünü belirtti.

Evi içi bulaşma riski arttı

Buna rağmen virüsün bulaşma yollarının değişmeye başladığını vurgulayan Koca, "Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım." ifadesini kullandı.

 

Koronavirüs kutuplara da ulaştı! Antartika'da ilk vaka görüldü
Koronavirüs kutuplara da ulaştı! Antartika'da ilk vaka görüldü

Korona Virüs

Koronavirüs kutuplara da ulaştı! Antartika'da ilk vaka görüldü

Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşıda flaş gelişme
Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşıda flaş gelişme

Gündem

Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşıda flaş gelişme

Can kaybı gün geçtikçe artıyor! İşte güncel korona tablosu
Can kaybı gün geçtikçe artıyor! İşte güncel korona tablosu

Sağlık

Can kaybı gün geçtikçe artıyor! İşte güncel korona tablosu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Merkez Bankası duyurdu: Tamamen silindi!
Dünya

Azerbaycan Merkez Bankası duyurdu: Tamamen silindi!

Dağlık Karabağ savaşında 2 bin 800'den fazla şehit veren Azerbaycan'da şehit askerler ve yakınlarına müjdeli haber geldi.

S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek
Gündem

S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek

Türkiye’nin yerli/milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER ile ilgili dikkat çeken bir analize imza atıldı.
FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı
Gündem

FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı

FETÖ, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergeroğlu'nun "Polis karakollarında kadın şüphelilere çıplak arama yapıldığı" iddiasını sosyal medyada ..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay