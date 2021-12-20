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Sağlık Bakan Koca duyurdu: Doktora saldıran şahıs gözaltına alındı!
Sağlık

Bakan Koca duyurdu: Doktora saldıran şahıs gözaltına alındı!

Didim'de doktora saldıran Tahir D. ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılmış, bu durum tepki çekmişti. Bakan Koca, son açıklamasında Tahir D.'nin yeni deliller üzerine yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 07:47:00 -
Bakan Koca duyurdu: Doktora saldıran şahıs gözaltına alındı!

18 Aralık Cumartesi gecesi Didim'de alkollü olarak araç kullanırken yakalanan ve ekiplere mukavemette bulunan şahıs, emniyet güçlerince rapor için Didim Devlet Hastanesi'ne getirilmişti. Alkollü T.D., yanına yaklaşan Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç'a kafa atmış; doktorun kaşına 5 dikiş atılmıştı. Saldırgan ise mahkemece ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Bakan Koca tepki göstermişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tahir D.'nin doktor Doğancan Kılıç'a saldırmasıyla ilgili, "Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

"Yeni deliller üzerine yakalandı"

Koca'nın yaptığı yeni açıklamada ise şahsın tekrar gözaltına alındığı bilgisi yer aldı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yakalanarak gözaltına alındı. Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür ediyoruz" dedi.

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