Bakan Koca duyurdu: Bir süre ara verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik." dedi.
Bakan Koca, "Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık." duyurusunda bulundu.