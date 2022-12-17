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Sağlık Bakan Koca duyurdu: Bir süre ara verdik
Sağlık

Bakan Koca duyurdu: Bir süre ara verdik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 17:32:00 -
Bakan Koca duyurdu: Bir süre ara verdik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik." dedi.

Bakan Koca, "Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık." duyurusunda bulundu.

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