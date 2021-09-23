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Sağlık Bakan Koca duyurdu! Bir şehrimiz daha mavi iller arasına katıldı
Sağlık

Bakan Koca duyurdu! Bir şehrimiz daha mavi iller arasına katıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesir'in Kovid-19'a karşı iki doz aşılama oranını yüzde 75'in üzerine çıkararak rengi mavi (düşük riskli) iller arasına katıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 21:33:00 -
Bakan Koca duyurdu! Bir şehrimiz daha mavi iller arasına katıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesir'in Kovid-19'a karşı iki doz aşılama oranını yüzde 75'in üzerine çıkararak rengi mavi (düşük riskli) iller arasına katıldığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Haritamız, ikinci doz aşı oranını esas alacak şekilde yeniden düzenlendi. Şu an mavi olan illerimizde ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Balıkesir, mavi iller arasına bugün katıldı. Toplum bağışıklığı hedefine ulaşmamız yönünde gösterdiği başarı için Balıkesir'i kutluyoruz."

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