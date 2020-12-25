  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bakan Koca duyurdu: BioNTech ile anlaştık
Sağlık

Bakan Koca duyurdu: BioNTech ile anlaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 21:52:00 -
Bakan Koca duyurdu: BioNTech ile anlaştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı yaptığı açıklamada, “BIONTECH aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye’ye yılsonuna kadar ya da Ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte Mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 Milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir. Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesiydi. Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onay alınacak. Bu anlaşmanın hayata geçmesinde engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Kadir Topbaş'la ilgili üzen açıklama
Gündem

Erdoğan'dan Kadir Topbaş'la ilgili üzen açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumuyla il..
Alman basınından bomba itiraf: Türkiye'ye karşı bu yarışı kazanamazlar
Gündem

Alman basınından bomba itiraf: Türkiye'ye karşı bu yarışı kazanamazlar

Alman basını, "Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanma yarışını kazanması pek olası değil" değerlendirmesinde bulundu.
Hitler’in torunları imamı katletti
Dünya

Hitler’in torunları imamı katletti

İslam düşmanlığının arttığı Almanya’da ırkçılar, Pakistanlı İmam Şahid Navaz Kadri’yi sokak ortasında döverek katletti. Stuttgart şehrindeki..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay