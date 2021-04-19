Bakan Koca duyurdu! Aşılamada yeni safha
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada sıranın 55 yaşından büyüklere geldiğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek'' ifadelerini kullandı.