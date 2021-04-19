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Sağlık Bakan Koca duyurdu! Aşılamada yeni safha
Sağlık

Bakan Koca duyurdu! Aşılamada yeni safha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 17:08:00 - 2021-04-19 17:11:15
Bakan Koca duyurdu! Aşılamada yeni safha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada sıranın 55 yaşından büyüklere geldiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek'' ifadelerini kullandı.

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