Bakan Koca cevapladı: Aşı zorunlu olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'Aşı zorunlu olacak mı?'

Bakan Koca, 'Aşı zorunlu olacak mı?' sorusuna şu ifadelerl cevap verdi:

"Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz. Biz aşı yaptıran kişinin HES koduna işlemiş olacağız. Süreçte bu dünyada da gündeme gelecek. Aşının yaygın uygulanmasıyla birlikte birçok kuruluş ya da yapı aşı yapılmasını önemseyebilecek. Aşının yaygın yapılma dönemi sonrası uçağa binmek için bile kişilerin 'aşı yaptırmış' olması istenebilir