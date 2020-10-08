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Siyaset Bakan Koca canlı yayında konuştu: Hazır olmalıyız!
Siyaset

Bakan Koca canlı yayında konuştu: Hazır olmalıyız!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pandemi henüz bitmemiş, oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Hala tedbirleri elden bırakamayız. Sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz. Özel ve kamu hastanelerimiz ile birlikte hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:59:00 - 2020-10-08 12:21:41
Bakan Koca canlı yayında konuştu: Hazır olmalıyız!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telekonferans yöntemiyle 9. Sağlık Zirvesi’ne katılarak etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Bakan Fahrettin Koca, yaptığı konuşmada Türkiye’nin yeni tip koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü başarılı mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 9. Sağlık Zirvesi’ne ilişkin de yorumlarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin salgına karşı yürüttüğü mücadeledeki yeni adımlarına ve aşı ile ilaç çalışmalarına ilişkin de tüm Türkiye’yi ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

- İlaç ve tıbbi cihaz sektörümüz pandemi mücadelesinde motor güçlerimizden olmuştur. Hızla üretime geçerek, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayan, dünyaya ihraç edebilecek miktarda üretim yapan sektörümüz, bizim için iftihar vesilesi olmuştur.

- Pandemi henüz bitmemiş, oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Hala tedbirleri elden bırakamayız. Sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz

- Özel ve kamu hastanelerimiz ile birlikte hazırlıklı olmalıyız.

- SGK belli bir ödeme dengesini gelir gider hesabını gözetme durumunda olan bir kurum. Sadece pandemi süreciyle sınırlı olmayan, sürdürülebilirliği muhafaza görevi var.

- Pandemi döneminde halk sağlığını koruma, hastaların tedavisinde mümkün olan tüm imkanlara erişim sağlama adına son derece rahatlatıcı bir tavır gösterdi.

- Hazine ve Maliye Bakanlığımız da pandemiyle mücadele için ihtiyaç duyulan kaynağı sağlamada yanımızda oldu.

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