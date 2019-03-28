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Bakan Koca: Bu normal bir seçim değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu seçimin normal, basit bir seçim olmadığını, 31 Mart'ın tarihi sorumluluk gerektiren bir seçim olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

28 Mart 2019 Perşembe 10:09
Bakan Koca: Bu normal bir seçim değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nda gündeme dair soruları cevaplıyor. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu seçimin normal, basit bir seçim olmadığını, 31 Mart'ın tarihi sorumluluk gerektiren bir seçim olduğunu düşünüyorum." dedi. 

Deniz Baykal'ı ziyareti hakkında konuşan Koca, "Türkiye'nin geleceğini takip ettiğini, gündemi yakinen bildiğini ve gelecekten umutlu olduğunu gördüm." dedi. Koca, "Deniz Baykal'ı dün ziyaret ettim, 1 Nisan itibarıyla taburcu edilerek Antalya'ya kendi evine gitmiş olacak." ifadesini kullandı. 

"Türkiye'yi sağlık üssü, sağlık markası yapmak istiyoruz" diyen Koca, "Şehir Hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Seçimlerde oy kullanmak isteyen hastalar hakkında da konuşan Koca, "Hem e-raporu almış yatağa bağlı hastalar için evinde mobil sandığı hem de hastanede yatan ya da evde bakım hizmeti alan ama mobilize edilecek, hastayı taşıyacak sistemi planladık." müjdesini verdi. 

Sağlık bakanı Koca, Şehir Hastaneleri için yeni dönemde birden fazla üniversiteyle iş birliği ve birlikte kullanım protokolü yapılabileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:09
  1. Antalya
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

YORUM YAZ

  • Cem İYİ Cem İYİ 31 dk önce
    Kaybedecek yerler çoğaldıkça normal olmaktan çıkıyor Seçim. Gayet normal bir seçim bu. O kulak çekilecek!...

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