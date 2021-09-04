  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Somali yetkilileri: AMISOM güçleri iki askeri merkezden çekiliyor
Türkiye'den Cebelitarık'a gol yağmuru
Taliban’dan Çin’e tepki: Uygurlara diğer vatandaşlarla eşit muamelede bulunun!
Yunan güçlerince itilen çok sayıda kaçak göçmen kurtarıldı
Sağlık Bakan Koca, bir şehrin daha düşük riskli il kategorisine geçtiğini açıkladı
Sağlık

Bakan Koca, bir şehrin daha düşük riskli il kategorisine geçtiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıkan Kahramanmaraş'ın renginin Kovid-19 risk haritasında maviye döndüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 23:07:00 - 2021-09-04 23:08:03
Bakan Koca, bir şehrin daha düşük riskli il kategorisine geçtiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıkan Kahramanmaraş'ın renginin Kovid-19 risk haritasında maviye döndüğünü duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Direniş ve zafer şehrinin risk haritasında rengi mavi. Maraş'tan yeni beklentilerimiz var. Okullar pazartesi açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay